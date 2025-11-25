Erakçi, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü’nün Genel Direktörü ile görüştü

Hollanda’da bulunan İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, bugün Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü Genel Direktörü Fernando Arias ile bir araya gelerek görüşmelerde bulundu.

Dışişleri Bakanı Erakçi bu görüşmede, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) Genel Direktörünü, Siyonist rejimin İran’a yönelik saldırgan saldırısında ve OPCW denetimi altındaki sanayi tesislerine yapılan saldırıda işlediği suç konusunda bilgilendirerek, örgütün bu konuya gerekli dikkati göstermesini talep etti.

Erakçi, uluslararası alanda en ağır suçları işleyen ve uluslararası barış ile güvenliği ciddi biçimde tehdit eden Siyonist rejimin Kimyasal Silahlar Sözleşmesi’nin dışında yer aldığına dikkat çekerek, uluslararası toplumun bu rejimi hesap vermeye zorlaması gerektiğini vurguladı.

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü Genel Direktörü ise kimyasal silahların kullanımından kaynaklanan geçmişteki felaketlerin tekrarlanmasını önlemek yönündeki örgütün misyonuna vurgu yaparak, örgüt sekretaryasının yetki çerçevesinde İran ile işbirliğini sürdürmeye hazır olduğunu ifade etti.

Dışişleri Bakanı Erakçi bu sabah, Kimyasal Silahlar Sözleşmesi'ne Taraf Devletler'in 30. toplantısına katılmak üzere bu sabah Hollanda'nın Lahey kentine gitti.

Bakan Erakçi’nin bu etkinliğin gündem maddelerine ilişkin olarak İran’ın tutum ve görüşlerini açıklaması beklenmektedir.

Dışişleri Bakanı ayrıca Hollanda Dışişleri Bakanı ile de görüşme gerçekleştirecektir.