İran ve Hollanda dışişleri bakanları bir araya geldi

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü’ne Taraf Devletler Konferansı’nın 30. oturumuna katılmak üzere Hollanda’da bulunan İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, bugün Hollanda Dışişleri Bakanı David Van Weel ile görüştü.

Görüşmede, İran-Hollanda ikili ilişkileri ve bölgesel ile uluslararası gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Erakçi, son zamanlarda Hollanda Dışişleri Bakanlığı’ndan üst düzey bir yetkilinin Tahran’a yaptığı ziyaret sırasında gerçekleştirilen görüşmede, İran-Hollanda Konsolosluk İstişare Toplantısı’nın yeniden başlatılması konusunda sağlanan mutabakatı, ikili işbirliğini güçlendirme yönünde önemli bir adım olarak değerlendirdi.

Ayrıca, uluslararası ilişkilerde tek taraflılık atmosferinin hakim olduğuna dikkat çeken Erakçi, hukukun üstünlüğünün sağlanması ve yasadışı davranışlardan kaçınmanın tüm devletlerin ortak sorumluluğu olduğunu vurguladı.