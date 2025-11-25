İran ve Suudi Arabistan ikili hukuk işbirliğini geliştirmeyi hedefliyor

İran Adalet Bakanı Emin Hüseyin Rahimi, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 2. Uluslararası Adalet Konferansı marjında Suudi mevkidaşıyla bir araya geldi.

Taraflar, bu görüşmede iki ülke arasındaki hukuk ve yargı ilişkilerinin geliştirilmesinin, ikili ilişkilerin genişlemesine ve İran ile Suudi Arabistan halkları arasındaki ilişkilerin iyileşmesine zemin hazırlayacağını vurguladılar.

İran ve Suudi Arabistan adalet bakanları, ikili ve karşılıklı ilgi konularını görüştükleri bu toplantıda, insani temellere dayalı mahkum değişimi için yasal yolların hızlandırılması ve kolaylaştırılmasını talep ettiler.

İran heyeti, Riyad’daki 2.Uluslararası Adalet Konferansı kapsamında, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Avusturya, Bahreyn ve Umman dahil olmak üzere diğer katılımcı ülkelerin heyetleriyle de ikili konuları görüştü.