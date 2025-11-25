ABD, uluslararası hukuku açıkça hiçe sayıyor

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Hollanda’nın Lahey kentinde düzenlenen Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (KSYÖ) Taraf Devletler Konferansı’nın 30. oturumuna katılarak konuşma yaptı.

Erakçi, kimyasal silah kullanımını zamanla unutulmayacak “iğrenç bir savaş suçu" olarak nitelendirdi.

Haziran 1988’de Saddam rejiminin Baas ordusu İran’ın batısında yer alan Serdeşt kentine kimyasal bombalarla saldırdı. Kimyasal bombardımanda 110 kişi şehit düştü, 8 bin kişi zehirli ve ölümcül kimyasal gazlardan etkilendi.

Erakçi, Serdeşt cinayetine değinerek, “Biz İranlılar, 8 yıllık savaş boyunca Baas ordusunun askerlerimize ve sivillere karşı kullandığı kimyasal silahlardan dolayı acı çektik. Serdeşt, kimyasal silah mağdurlarının sembolüdür” dedi.

İran’ın Serdeşt halkına karşı işlenen cinayeti takip ettiğini belirten Erakçi, “Eski Irak rejiminin kimyasal silah programını geliştirmek için gerekli malzeme ve teknolojileri sağlayanlar hesap vermelidir. Almanya da dahil olmak üzere bu ülkeleri, eski Irak rejiminin kimyasal silah programının hazırlanmasına, geliştirilmesine ve kullanımına katılan şirketleri ve vatandaşları hakkında bağımsız ve şeffaf soruşturmalar yapılması talebimize yanıt vermeye çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.

ABD'nin uluslararası hukuku hiçe saydığını belirten Erakçi, Bu tavır, ABD’nin açıkça ‘güce dayalı bir uluslararası düzen’ yaratmak istediğini gösteriyor” değerlendirmesinde bulundu.

Erakçi, İsrail rejiminin Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarında, aralarında misket bombalarının da bulunduğu çok sayıda yasaklı silah kullandığına dikkati çekti.

Batı Asya bölgesinde tam kanunsuzluk yaşanmakta olduğunu kaydeden Erakçi, şunları kaydetti:

“İsrail-Amerikan savaşları bölgeyi sürekli bir güvensizlik ve yaygın kan dökülmesi döngüsüne hapsetti. Son iki yıldır, işgal altındaki Filistin topraklarında, İsrail rejiminin tamamen cezasız kaldığı apaçık bir soykırım yaşanıyor. Bu rejim 7 ülkeye saldırdı ve Filistin topraklarını, Suriye'yi ve Lübnan'ı işgal etti.

İsrail rejiminin geçen Haziran ayında İran'a yönelik yasadışı askeri saldırısı ve ardından gelen ABD’nin doğrudan askeri müdahalesi, militarizmin ve zorbalığın ‘hukukun üstünlüğü’nü nasıl alt ettiğini gösterdi”

Bakan Erakçi, İsrail rejiminin geçen haziran ayında İran'a yönelik saldırısı Birleşmiş Milletler Şartı ve uluslararası hukuk ilkelerinin açık bir ihlali olmasının yanı sıra, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması’na (NPT) ve Kimyasal Silahlar Sözleşmesi'nin temellerine de ağır bir darbe indirdi” diye konuştu.

Kimyasal Silahlar Sözleşmesi de dahil olmak üzere hiçbir silahsızlanma anlaşmasına taraf olmayan Siyonist rejimin Ortadoğu'da kitle imha silahlarından arındırılmış bir bölge oluşturulmasının önündeki en büyük engel olmaya devam ettiğini kaydetti.