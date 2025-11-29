İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırısında can kaybı arttı

El-Mesire’nin aktardığına göre, Suriye medyası Siyonist rejimin dün Şam’ın kırsalında yer alan Beyt Cin bölgesine düzenlediği saldırıda can kaybının 20’ye yükseldiğini duyurdu.

Suriye’nin güneyindeki Beyt Cin yapılan saldırı, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda Suriyeli sivilin öldürülmesine yol açmış ve bölgesel ile uluslararası düzeyde geniş çaplı tepkilere neden olmuştu.

Çeşitli ülkeler yayımladıkları açıklamalarda, Siyonist rejimin Suriye’nin güneyine yönelik saldırısını ve sivilleri hedef almasını kınadıklarını belirtti.

Suriye halkı da dün düzenledikleri Siyonizm karşıtı gösterilerde bu rejime karşı sloganlar attı.