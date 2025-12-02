İran ve Rusya kara para aklamayla mücadelede işbirliğini görüştü

İran’ın Moskova Büyükelçisi Kasım Celali, Rusya Federal Mali İzleme Servisi (Rosfin Monitoring) Başkanı Yuri Çikhançin ile bir araya geldi.

Görüşmede, ikili ilişkilerin geliştirilmesi ile İran ve Avrasya Bölgesel Grubu arasında kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele konularındaki çok taraflı işbirlikleri ele alındı.

Çikhançin, İran’ın Avrasya Grubu toplantılarındaki faaliyetleri ve girişimleri için teşekkür ederek, İran tarafına bu grupta daha etkin bir şekilde yer alması ve üye ülkelerle daha fazla etkileşim sağlaması amacıyla tecrübe paylaşımı ve teknik danışmanlık sunmaya hazır olduğunu belirtti.

Kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele eden Avrasya Bölgesel Grubu, FATF’a bağlı 9 bölgesel gruptan biridir ve 43. toplantısını 35 heyet, 18 ülke ve 15’ten fazla uluslararası kuruluşun katılımıyla 25-28 Kasım tarihlerinde Belarus’un Minsk kentinde gerçekleştirdi.

Çikhançin, bu toplantıda 2026–2027 dönemi için grubun gelecek başkanı olarak seçildi.