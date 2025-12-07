Türkiye’nin Dünya Kupası’na katılması halinde oynayacağı fikstür kesinleşti

T24'de göre, 2026 Dünya Kupası’nda grupların ardından maç takvimi de belli oldu. A Milli Takım'ın play-off’u geçip Dünya Kupası bileti alması halinde grupta oynayacağı maçların saatleri ve tarihleri netleşti.

Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada’nın birlikte düzenleyeceği 2026 Dünya Kupası’nın gruplarının belirleneceği kura çekimi dün Washington’da yapıldı.

Kura çekiminin ardından Dünya Kupası’na katılmaya hak kazanan 42 takım ve play-off’tan gelecek takımların hangi gruplarda yer alacağı belirlendi.

Türkiye'nin Dünya Kupası fikstürü

A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası bileti alması halinde fikstürü ve maçların başlama saati (TSİ) şöyle olacak:

13 Haziran - 07:00

Avustralya-Türkiye

19 Haziran - 07:00

Türkiye-Paraguay

25 Haziran - 05:00

Türkiye-ABD