İranlı Büyükelçi: Tahran ve Bakü dostluğu sarsılmazdır

İran’ın Bakü Büyükelçisi Müctaba Demirçilu, İran ile Azerbaycan arasındaki diplomatik ilişkilerin 34. yıldönümü vesilesiyle kaleme aldığı “Eski köklerden yeni ufuklara” başlıklı makalesinde, İran’ın Azerbaycan’ın bağımsızlığını resmi olarak yıllar önce tanıdığını ve istikrarlı ikili ilişkiler için sağlam bir temel oluşturduğunu belirtti.

Demirçilu, iki halk arasındaki ilişkinin benzersiz olduğunu ve sıradan devletler arası ilişkilerin ötesinde, yüzyıllara dayanan ortak kültür, tarih ve değerlerde kök saldığını vurguladı.

İran Büyükelçisi yazısında ayrıca şunları kaydetti: “Son otuz yıl boyunca dostluk ve kardeşliğimiz, karşılıklı çıkar ve güven temeli üzerinde gelişti ve mevcut zorlukların üstesinden gelindi. Ortak köklerimiz her zaman bir dengeleyici çapa görevi görmüş ve ilişkilerimizi fırtınalara karşı korumuştur.”

Demirçilu, İran ve Azerbaycan’ın siyasi iradesi ve samimi bağlılığının, bugün ortak girişimler ve ekonomik işbirliklerinde açıkça görüldüğünü hatırlattı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’den alıntı yapan Demirçilu, 19 Mayıs 2024’te Aras Nehri üzerinde ortak barajların açılış töreninde, Tahran ve Bakü arasındaki sarsılmaz birlikteliğe dikkat çektiğini belirterek, “İran ve Azerbaycan arasındaki birlik ve dostluk sarsılmazdır. Hiç kimse aramıza mesafe koyamaz. Bu dostluk, bölgesel istikrar ve gelecekteki güvenliğin anahtarıdır” ifadesini kullandı.

İran ile Azerbaycan arasındaki işbirliğinin, bölgesel istikrarı sağlama, güvenliği artırma ve Kafkasya genelinde ilerlemeyi teşvik etme potansiyeline sahip olduğunu vurgulayan Demirçilu, “Bakü ve Tahran arasındaki ekonomik ve kültürel bağlar ne kadar güçlüyse, her iki halkın çıkarları o kadar korunacak ve istikrarsızlıktan faydalanmak isteyen dış aktörlerin yolu kapanacaktır” diye ekledi.