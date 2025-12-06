Erakçi, Mısırlı mevkidaşı Abdulati ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Telefon görüşmesinde karşılıklı ilişkilerin yanı sıra bölgedeki son gelişmeler ve özellikle ateşkesi ihlal eden İsrail rejiminin Lübnan ve Gazze'de devam eden saldırıları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

İki bakan, uluslararası toplumun İsrail rejiminin işgal altındaki Filistin topraklarında işlediği iğrenç suçlara son vermek için acilen harekete geçmesi gerektiğini vurguladı.

İran'ın nükleer meselesi de gündeme getirildiği görüşmede Erakçi, Tahran’ın bu konudaki görüşlerini aktardı.

Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, dün Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi ile telefonda görüşmüştü.