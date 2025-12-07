İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, düzenlediği haftalık basın toplantısında gündemdeki konuları değerlendirdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi, Siyonist rejimin Gazze ve Batı Şeria'da devam eden suçlarına değinerek, istatistiklerin, ateşkesin ardından bu bölgede yaklaşık 400 kişinin şehit olduğunu gösterdiğini belirtti.

Bekayi, “Uluslararası toplumun, Siyonist rejimin bölgedeki suçlarını ve saldırganlıklarını durdurmak için en kısa sürede kararlı adımlar atmasını umuyoruz” dedi.

İran'ın üçlü adalar üzerindeki egemenliği konusunda hiçbir şüphe yok

İran Dışişleri Sözcüsü, Fars Körfezi İşbirliği Konseyi’nin üç İran adasıyla ilgili iddialarını tekrarlamasına ve Dışişleri Bakanlığı ile Ayetullah Hamaney'in danışmanı Ali Ekber Velayeti’nin bu iddialara verdiği tepkilere dair bir soruya yanıt olarak şunları söyledi:

“Tutumumuz nettir. Tarihi, hukuki ve fiilen mevcut durum açısından, İran'ın üçlü adalar üzerindeki egemenliği konusunda hiçbir şüphe ve tereddüt yoktur”

Sözcü Bekayi, “Bu açıklama, geçmişte de dile getirilen iddiaların tekrarıdır. Bu iddiaları kesinlikle kabul etmiyoruz. Kişilerin, medya organlarının ve siyasetçilerin, İran’ın ulusal egemenliği ve toprak bütünlüğü ile ilgili konulara tepki göstermesi doğaldır ve her İranlı bu konulara duyarlıdır, bu iddiaları kabul etmeyecektir” dedi.

Bekayi, “İran her zaman tüm komşu ülkelerle dostane ve iyi komşuluk ilişkileri kurmaktan yanadır ve bu yaklaşımını sürdürecektir. Bununla birlikte, ulusal egemenliğini ve toprak bütünlüğünü kararlılıkla savunacaktır” ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Sözcüsü, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması (NPT) üyesi olduklarını ve temasların Viyana’daki temsilcilikleri aracılığıyla Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile sürdüğünü belirtti.

Lübnan iç işlerine müdahale etmiyoruz

Bekayi, İran’ın Lübnan ve Hizbullah ile ilgili müdahalelerde bulunduğu iddialara tepki göstererek, “Lübnan’ın iç işlerine herhangi bir müdahalemiz yoktur. Hizbullah, Lübnan toplumunda köklü bir yapıdır. Biz her zaman bölgedeki barış ve güvenlikten kaygı duyuyoruz; bu, hiçbir ülkenin iç işlerine müdahale ettiğimiz anlamına gelmez. Sayın bakanımızın da belirttiği gibi, Lübnan yetkilileriyle ikili görüşmelere tamamen hazırız. Lübnan konularında ve savunma stratejileriyle ilgili kararlar diyalog yoluyla alınmalıdır; Lübnan’ın silahlarıyla ilgili kararları ise yalnızca Hizbullah vermelidir” ifadelerini kullandı.

ABD, tutumunu değiştirmeli

Bekayi, Tom Barrack’ın İran’a ilişkin iddialarına dair da, “ABD hükümetleri her zaman İran iç işlerine müdahalede bulunmaya çalışmıştır. Bu çok açık. Kendi deyimleriyle rejim değişikliği, aslında ABD’nin bir ülkenin ulusal egemenliğini ihlal etmesini kabul etmektir. ABD’nin İran’daki müdahalelerinin uzun bir geçmişi vardır ve müzakere söylemi, dikte etmekten başka bir şey değildir. ABD tutumunu değiştirmelidir; ancak alışkanlıklarını değiştirmesi zor veya imkânsızdır” ifadelerinde bulundu.

Pakistan-Afganistan gerginliği

İran’ın Pakistan ve Afganistan arasındaki gerginliği azaltma çabalarına değinen Sözcü Bekayi, “Bu gerginliğin sürmesinden ciddi endişe duyuyoruz. Her iki ülke ile hem kültürel hem de dini yakınlıklarımız ve ortak sınırlarımız var. Her türlü güvensizlik, bizler için de zararlıdır. İlk günlerden itibaren yardıma hazır olduğumuzu duyurduk. Bu sürekli bir çabadır. İki tarafla da iletişim halindeyiz. Sayın Laricani’nin Pakistan ziyareti sırasında bu konu gündeme gelmiştir. Gerginliği azaltmak için çabalıyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan Türkmenistan ve Kazakistan’a gidecek

Bekayi, Dışişleri Bakanaı Erakçi’nin bugünkü Azerbaycan ziyaretiyle ilgili olarak, “Erakçi yarın Azerbaycan Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı ile görüşmeler yapacak. Hareketlilik ve ziyaretler yoluyla ilişkileri geliştirmeyi ve Kafkasya’da barış ve istikrarı desteklemeyi hedefliyoruz. Cumhurbaşkanı’nın önümüzdeki günlerde Türkmenistan ve Kazakistan’a ziyareti olacak. Dışişleri Bakanlığı seviyesinde önümüzdeki haftalarda Belarus ve Rusya yüksek yetkilileri ile görüşmeler yapılacak; Erakçi, bu ülkeleri ziyaret ederek sürekli süren istişareleri sürdürecek” açıklamasını yaptı.

Savunma kapasitemizi güçlendirmekten asla vazgeçmeyiz

Sözcü, IKBY’de ABD’nin yeni ve en büyük konsolosluğunu açmasıyla ilgili olarak, “İran tüm gelişmeleri dikkatle takip etmektedir. ABD’nin bölgedeki varlığının her zaman güvensizlik ve bölünme yarattığını biliyoruz. Herkesi ABD’nin adımlarına karşı uyanık olmaya davet ediyoruz ve savunma gücümüzü artırmak için hiçbir çabadan kaçınmayacağız.” ifadelerinde bulundu.