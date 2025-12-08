  1. Toplum
8 Ara 2025 21:40

İran, Moskova’daki 'Avrasya’da Güvenlik' konferansına katılacak

İran, Moskova’daki 'Avrasya’da Güvenlik' konferansına katılacak

Rusya'nın başkenti Moskova’da 9 Aralık'ta Valday Uluslararası Tartışma Kulübü tarafından 'Avrasya’da Güvenlik: Konseptten Uygulamaya' başlıklı konferans düzenlenecek.

Sputnik'in haberine göre, Rusya'nın başkenti Moskova’da 9 Aralık Salı günü, Valday Uluslararası Tartışma Kulübü tarafından düzenlenen 'Avrasya’da Güvenlik: Konseptten Uygulamaya' başlıklı konferans başlayacak.

Etkinliğe Hindistan, İran, Kazakistan, Çin, Pakistan, Özbekistan ve Rusya’dan 40’tan fazla uzman katılacak.

Konferansın ana teması, Rusya’nın Avrasya güvenliği için ortak bir mimari oluşturma girişimine işaret ediyor.

Etkinlik, Avrasya güvenlik mimarisine dair uzman görüşlerini ortaya koyarak bu yaklaşımın resmi düzeyde geliştirilmesine katkı sağlamayı hedefliyor.

News ID 1932798

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler