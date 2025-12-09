İran, Suudi Arabistan ve Çin ytkilileri bugün Tahran'da toplanıyor

İran-Suudi Arabistan-Çin Ortak Üçlü Komitesi'nin üçüncü toplantısı bugün öğleden sonra (9 Aralık Salı) Tahran'da gerçekleştirilecek.

Bu toplantıdaki İran heyetine Siyasi İşlerden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Mecid Taht Revançi başkanlık edecek.

Pazartesi günü, üç ülkeden uzman ve diplomatların katılımıyla bu toplantının ön görüşmeleri gerçekleştirildi.

Bu üçlü toplantı, Pekin Anlaşması'nın uygulanmasını takip etmek amacıyla düzenleniyor.

10 Mart 2023'te, Çin'in arabuluculuğunda Pekin'de İran İslam Cumhuriyeti ve Suudi Arabistan arasında bir anlaşma imzalandı. Pekin Anlaşması olarak bilinen bu anlaşmaya dayanarak, 2015 yılından bu yana kopuk olan Tahran ve Riyad arasındaki diplomatik ilişkiler yeniden tesis edildi ve İran ile Suudi Arabistan, birbirlerinin başkentlerindeki büyükelçiliklerini yeniden açarak siyasi ve ekonomik ilişkilerini geliştirme konusunda anlaştılar.

Geçtiğimiz yılın Kasım ayı sonlarında, Pekin Anlaşması'nın takibi için İran İslam Cumhuriyeti, Suudi Arabistan ve Çin'in oluşturduğu üçlü ortak komitenin ikinci toplantısı Riyad'da gerçekleştirildi.

Mecid Taht-Revançii başkanlığındaki bu toplantıda, İran ve Suudi Arabistan tarafları, Pekin Anlaşması'nın tam olarak uygulanmasına ve Birleşmiş Milletler Şartı ile İslam İşbirliği Teşkilatı Tüzüğü'ne ve uluslararası hukuka bağlı kalarak, devletlerin egemenliğine, bağımsızlığına ve güvenliğine saygı da dahil olmak üzere, ülkeleri arasındaki iyi komşuluk ilişkilerini pekiştirmek için sürekli çaba sarf etmelerine olan bağlılıklarını yinelediler.

Ayrıca, Suudi Arabistan ve İran, Çin'in olumlu ve sürekli rolünü ve Pekin Anlaşması'nın uygulanmasına verdiği desteğin ve takibinin önemini memnuniyetle karşıladılar.