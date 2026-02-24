Pezeşkiyan, üst düzey Ermenistan askeri heyetini kabul etti

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Tahran’da bulunan Ermenistan Savunma Bakanı Suren Papikyan ve beraberindeki heyet ile görüştü.

Görüşmede Pezeşkiyan, Tahran’ın iki ülke arasında “Kapsamlı Stratejik Ortaklık Belgesi”nin nihai hale getirilmesi konusunda kararlı olduğunu vurguladı.

Görüşmede taraflar, bölgesel koridorların geliştirilmesi ve kapsamlı altyapı bağlantılarının hayata geçirilmesi üzerinde özellikle durdu.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, enerji, ulaştırma ve altyapı alanlarında iş birliğinin hem İran hem Ermenistan için ortak çıkar teşkil ettiğini belirterek, “Tahran ile Erivan arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi, Güney Kafkasya’da istikrarın en önemli dayanaklarından biridir. Daha önce Erivan ziyaretimizde mutabık kalınan anlaşmaların uygulanması hükümetimizin önceliğidir” dedi.

Ermenistan Savunma Bakanı Papikyan da İran ile ilişkilerin “sağlam, dengeli ve genişleme yönünde” ilerlediğini belirtti.

Suren Papikyan, 23 Şubat’ta resmi ziyaret kapsamında İran’a gitmişti. Papikyan, İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Seyyid Abdurrahim Musevi ve Savunma Bakanı Tuğgeneral Aziz Nasirzade ile de ayrı ayrı görüşmüştü.