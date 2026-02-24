İran-Ermenistan savunma bakanları görüştü

İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Aziz Nesirzade, Ermenistan Savunma Bakanı Suren Papikyan ile Tahran’da bir araya geldi.

Görüşmede konuşan Nesirzade, iki ülke halkları arasındaki tarihi, kültürel ve sosyal bağlara işaret ederek, Tahran ile Erivan arasındaki ilişkileri derin ve sağlam olarak nitelendirdi. Nesirzade, Ermenistan’ın ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını kınayan tutumundan dolayı teşekkür etti.

İran’ın bölgesel jeopolitikte herhangi bir değişikliğe karşı olduğunu vurgulayan Nesirzade, bölge güvenliğinin ancak bölge ülkeleri arasındaki iş birliğiyle sağlanabileceğini belirterek, İran’ın bölge dışı aktörlerin müdahalelerine karşı hassasiyet taşıdığını söyledi.

İranlı Bakan ayrıca, bölge ülkelerinin toprak bütünlüğünün korunmasının önemine dikkat çekerek, dış müdahalelerin bölgesel istikrarı tehdit edebileceğini ifade etti.

İran ile Ermenistan arasındaki savunma iş birliğini bölgesel güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesi çerçevesinde değerlendiren Nesirzade, İran’ın savaş istemediğini ancak olası bir saldırı durumunda kendini güçlü şekilde savunacağını dile getirdi.

Ermenistan Savunma Bakanı Suren Papikyan ise iki ülke arasındaki tarihi komşuluk ilişkilerine vurgu yaparak, özellikle savunma alanındaki iş birliğinin geliştirilmesinin önemine dikkat çekti.

Papikyan, İran’ın bölgesel güvenlik ve istikrara verdiği destekten dolayı teşekkür ederek, Ermenistan’ın hiçbir zaman İran için bir tehdit kaynağı olmayacağını ve İran’ın istikrarının bölgenin istikrarı anlamına geldiğini söyledi.