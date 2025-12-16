İran ve Çin işbirliği jeopolitik bir gereklilik

İran’ın Pekin Büyükelçisi Abdulreza Rahmani Fazli, bölgesel meseleler ve uluslararası koşulların İran ve Çin’in bakış açılarını her zamankinden daha fazla birbirine yaklaştırdığını belirterek, İran ve Çin yetkililerinin açıklamalarına bakıldığında her iki ülkenin iş birliği ve yakınlaşmayı bir zorunluluk olarak gördüğünü ifade etti.

Rahmani Fazli, ABD’nin son dönemde Batı, Güney ve Güneydoğu Asya’daki hareketlerine işaret ederek, bu hareketlerin bölge ülkeleri arasında yakınlaşma ve birlik gerekliliğini artırdığını vurguladı.

İran’ın Pekin Büyükelçisi, Çin, İran ve Rusya ekseninin ekonomik, siyasi ve hatta güvenlik alanlarında bölgedeki diğer ülkelere de yayılmakta olduğunu belirterek, bölgenin jeopolitik gereklilikleri ve mevcut koşulların, İran ve Çin’in gerçekleri doğru değerlendirdiğini ve buna uygun kararlar aldığını gösterdiğini söyledi.

Rahmani Fazli, son zamanda Tahran’da gerçekleştirilen İran, Çin ve Suudi Arabistan üçlü toplantısını, jeopolitik gereklilikler ve uluslararası ilişkilerin mevcut koşullarına yanıt olarak bölgesel iş birliği örneği olarak nitelendirdi ve buna benzer toplantıların da planlandığını belirtti.

İran ve Çin arasındaki işbirliğinin son durumu hakkında da Rahmani Fazli, iki ülke cumhurbaşkanlarının yakın görüşmelerine atıfta bulunarak, “Sürekli ve titiz bir süreç içinde, iki ülke liderlerinin üzerinde anlaştığı konuları çok iyi bir şekilde uygulamaya koyduk” dedi.

Yakın gelecekte İran ve Çin arasında kara taşımacılığı başlatılacağını açıklayan Büyükelçi, ticaret, ekonomi ve yatırım alanlarında işbirliğinin geliştirilmesinin de İran ve Çin arasındaki diğer işbirliği alanları olduğunu ifade etti.

Güneş enerjisi ve yatırım alanlarında önemli ilerlemeler kaydedildiğini belirten Rahmani Fazli, iki halk ve iki cumhurbaşkanının iradesi ile mevcut koşullarda daha büyük adımlar atılabileceğini ifade etti.