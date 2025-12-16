Ayetullah Hamaney: Güçlü yanlarımıza odaklanmalıyız

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamaney’in, Elburz Eyaleti Şehitleri Kongresi üyeleriyle gerçekleştirdiği görüşmede önemli ifadeler yer aldı.

Görüşmede Ayetullah Hamaney, mevcut durumdaki önemli görevlerden birinin, Kutsal Savunma (8 yıllık İran-Irak Savaşı) döneminin değerlerini genç nesle aktarmak olduğunu vurguladı. “Şimdiki gençler çok iyiler. Onlar dini kimliklerini korumayı başarmışlardır. Gençlerin zihinlerine gelişmiş imkanlarla değerli içerikler aktarılabilir” dedi.

Ayetullah Hamaney, Kutsal Savunma döneminde askerler arasında Allah’a kavuşma arzusu ve dini görev duygusunun yüksek olduğunu belirterek, “Bu motivasyonların kaybolmasına izin verilmemesi gerek” ifadesini kullandı.

Kutsal Savunma değerlerini yeni nesle sanatsal yollarla aktarmanın önemine de değinen Hamaney, “Tüm zorluklar ve sıkıntılara rağmen güçlü yanlarımız var. İslam’a ve devrime doğru ilerlemek için bu güçlerin olumlu bir şekilde pekiştirilmesi gerekiyor” diye konuştu.