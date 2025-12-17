Kıbrıs'ın Tahran Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı’na çağırıldı

Kıbrıs ve BAE yetkililerinin ortak açıklamasında İran'ın toprak bütünlüğüne ilişkin müdahaleci ifadelere yer verilmesine tepki olarak, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Fars Körfezi Genel Müdürü Muhammed Ali Beyk, Kıbrıs’ın Tahran Büyükelçisi Petros Nakuzis’i Dışişleri Bakanlığı’na çağırdı.

Görüşmede yazılı bir nota teslim edilerek, İran’ın sert protestosu kendisine iletildi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı, Kıbrıs Büyükelçisi’ne Ebu Musa, Büyük Tunb ve Küçük Tunb olmak üzere üç adanın İran topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğunu; İran’ın bu üç ada üzerindeki tarihi, tartışmasız ve fiili egemenliğinin hiçbir şüpheye yer bırakmadığını hatırlattı.

Ayrıca İran’ın, kendi toprak bütünlüğüne yönelik her türlü toprak iddiasını şiddetle kınadığı ve bunu devletlerin ulusal egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı ilkesinin açık bir ihlali olarak gördüğü vurgulandı.

Ali Beyk, İran’ın Kıbrıs dâhil olmak üzere diğer ülkelerin egemenlik ve toprak meselelerine müdahale etmeme yönündeki ilkesel tutumuna dikkat çekerek, Kıbrıs’tan bu açık hatayı derhal düzeltmesini ve benzeri yanlışların tekrarlanmasından kaçınmasını talep etti.