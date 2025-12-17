ABD, dünyayı düzensizliğe ve orman kanunu anlayışına doğru ittiyor

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Moskova Devlet Üniversitesi’nde öğrencilerle gerçekleştirdiği bir toplantıda, İran’ın Rusya Büyükelçiliği diplomatlarının Farsça dilindeki yetkinliğine her zaman büyük bir ilgi duyduğunu ifade etti.

Erakçi, İran Dışişleri Bakanlığı’na bağlı Uluslararası İlişkiler Üniversitesi’nin yurtdışındaki benzer üniversitelerle birçok iş birliği yaptığını belirterek, özellikle Farsça konuşan öğrencilerin İran’a gelme fırsatının sağlanmış olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bakan Erakçi, ABD ve İsrail’in İran’ın nükleer tesislerine yönelik saldırılarının uluslararası hukuku ihlal ettiğini vurguladı. Bu saldırıların, ABD’nin dünyayı kanunsuzluğa, düzensizliğe ve “orman kanunu” anlayışına doğru ittiğini ve bu durumun dünyayı daha tehlikeli bir yer haline getirdiğini belirtti. Erakçı, ABD’nin artık bu saldırıları gizlemeyerek açıkça duyurduğunu ifade etti.

ABD ile yapılan müzakerelere de değinen Erakçi, “Bildiğiniz gibi, Amerikalılarla müzakere ediyorduk. Witkoff bizimle müzakere ediyordu. Beş tur müzakere gerçekleştirdik ve altıncı tur müzakerelerden iki gün önce İsrail bize saldırdı,” dedi.

Savaşın ilk günlerinde Witkoff’un kendilerine “Müzakere edelim” mesajı gönderdiğini hatırlatan Erakçi, “Biz de ‘Müzakere ediyorduk ve savaşta kendimizi savunuyorduk’ dedik. Onlar, teslimiyet müzakerelerini kastediyorlardı,” şeklinde konuştu.

Erakçi, Batılıların sık sık İran hava sahasının İsrail uçaklarının elinde olduğunu iddia ettiklerini, ancak aynı zamanda İran füzelerinin de İsrail semalarında olduğunu belirtmediklerini vurguladı.

Son olarak, Erakçi, Rusya, Çin ve diğer birçok ülkeyle ilişkilerinin gelişmeye devam ettiğini, siyasi alanlarda Rusya ile yakın istişarelerde bulunduklarını ifade etti. İki ülkenin cumhurbaşkanlarının son görüşmesinin Aşkabat’ta gerçekleştiğini kaydetti.