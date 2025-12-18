Erakçi, Moskova'da imzalanan yeni anlaşmayı değerlendirdi

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada, "İran ile Rusya Dışişleri Bakanlıkları, stratejik ortaklık anlaşması kapsamında işbirliğini ve koordinasyonu en üst seviyeye taşımak için üç yıllık bir yol haritası üzerinde anlaştı.

Moskova ve Tahran arasındaki daha yakın işbirliği, yasadışı Batı yaptırımlarına karşı daha güçlü önlemler alınmasını, bölgesel istikrarın teşvik edilmesini, altyapı projelerinin ilerletilmesini ve BM Güvenlik Konseyi'ndeki yasadışı önlemlerin engellenmesini sağlayacaktır.

Komşularımız önceliğimizdir." ifadelerini kullandı.

İran ve Rusya, dün Moskova'da yapılan görüşmeler sonucunda Dışişleri Bakanlıkları arasında 2026-2028 yıllarını kapsayan bir işbirliği belgesi imzaladı.

Söz konusu belge, müzakerelerin sonunda İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov tarafından imzalandı. Lavrov, istişare planının, iki ülke arasında bu yılın başında imzalanan ve yürürlüğe giren kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasının ardından hazırlandığını söyledi.