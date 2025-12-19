Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati'den İran'a çağrı

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, bugün ve yarın 50'den fazla Afrika ülkesinden bakanlar ile çok sayıda bölgesel örgüt temsilcisinin katılımıyla düzenlenecek Rusya-Afrika Ortaklık Forumu'nun ikinci bakanlar konferansına katılmak üzere Mısır'da bulunuyor.

Al Qahera News televizyonuna göre Abdulati ve Lavrov, Mısır'ın başkenti Kahire'de ortak basın toplantısı düzenledi.

Abdulati, Mısır'ın ateşkesi güçlendirmek ve Gazze Şeridi'ne insani yardımların girişini sağlamak için yoğun çaba gösterdiğini belirterek Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 2803 sayılı kararının uygulanması ile Refah Sınır Kapısı'nın her iki yönde de faaliyete geçirilmesinin gerekliliğine dikkati çekti.

Mısır-Rusya ilişkilerinin farklı alanlardaki derinliğine işaret eden Abdulati, Lavrov ile iki ülke arasındaki stratejik ilişkiler ve artan ticaret hacmi üzerine görüş alışverişinde bulunduklarını ifade etti.

Abdulati, İran ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) arasında doğrudan görüşmelerin yeniden başlatılması gerektiğinin altını çizdi.

Abdulati ayrıca Sudan'daki durumun ve bölgedeki gerilimi azaltmaya yönelik çabaların da ele alındığını söyledi.