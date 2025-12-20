ABD Ablukasına Rağmen Venezuela Yakınlarında Petrol Gemisi Görüldü

ABD Başkanı Donald Trump’ın Venezuela sularına yönelik tam abluka ilan etmesine rağmen, Gambiya bayraklı Hyperion gemisi Cuma günü Karayipler’den geçerek Venezuela’nın Amoy Körfezi yakınlarındaki bir petrol rafinerisinin yanında tespit edildi. Bu durum, ABD’nin Rusya’nın enerji gelirlerini kısıtlama çabaları kapsamında 10 Ocak 2025’te yaptırım uyguladığı geminin varlığıyla dikkat çekti.

Venezuela yönetimi, geçen hafta ABD’nin bu ablukasını “pervasız ve ciddi bir tehdit” olarak nitelendirerek egemenliğini ve ulusal çıkarlarını koruma kararlılığını yineledi. Trump’ın abluka emri, ABD’nin kısa süre önce Venezuela bandıralı yaptırımlı bir tankere el koymasının ardından gelmişti. Uluslararası hukuka göre, abluka bazı durumlarda savaş eylemi olarak kabul edilebilmektedir.

ABD, bu adımların yanı sıra petrol sevkiyatına destek verdiği gerekçesiyle nakliye şirketleri ve gemilerine yeni yaptırımlar uyguladığını duyurdu. Yaptırım listesine, Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun eşinin üç yeğeni ile Maduro ile bağlantılı bir iş adamı da dahil edildi; Cuma günü ise Maduro’nun baldızı da yaptırım listesine eklendi.

Bu yaptırımlar, ABD’nin son aylarda Venezuela hükümetine yönelik baskı kampanyasının bir parçası olarak görülüyor. ABD, aynı zamanda Karayipler ve Pasifik’te “uyuşturucu savaşı” adı altında askeri operasyonlar düzenleyerek Caracas üzerindeki ekonomik baskıyı artırıyor. Öte yandan Maduro, ABD’yi rejim değişikliği ve ülkenin kaynaklarını hedeflemekle suçlarken, Washington ise Maduro’yu gayrimeşru ve uyuşturucu kaçakçısı olarak nitelendiriyor.