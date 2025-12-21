Fransa medyası: Türkiye ve İran, İsrail’i ‘Bölgenin En Büyük Tehdidi’ Olarak Görüyor

Radio France Internationale (RFI), İran İslam Cumhuriyeti ile Türkiye arasındaki işbirliğinin ortak zeminine işaret eden bir raporunda şunları yazdı: Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Tahran’a yaptığı son ziyaretinde İsrail’i “bölgenin en büyük tehdidi” olarak nitelendirdi. Tahran’da İranlı mevkidaşı Abbas Erakçi’nin misafiri olan Türk Dışişleri Bakanı, her iki ülkenin de “İsrail’i yayılmacı politikaları nedeniyle Orta Doğu’nun istikrarı için en büyük tehdit” olarak gördüğünü açıkladı.

Haberin devamında, Ankara’nın İsrail’in Suriye’deki askeri operasyonlarından giderek daha fazla rahatsız olduğu ve bunu kendi güvenliği için bir tehdit olarak algıladığı belirtiliyor. Yeni Suriye yönetimi de Türkiye’nin yakın bir müttefikidir.

Bu medya kuruluşu ayrıca şu iddiada bulunuyor: “Bölgedeki gelişmelerin bütünü İran’ın gücünün azalmasına yol açmıştır ve sonuç olarak Tahran, Ankara’nın gözünde daha az tehdit olarak görülmektedir.”

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Soli Özel, bu Fransız medyasına, “Ankara bu durumdan çok memnun. Rekabet ve işbirliği, ilişkinin gerçek anlamını tanımlıyor. Şimdi (iki ülke arasındaki) ilişki daha dengeli. Ancak bu durum, ABD’nin İran’a yönelik tutumundan kaynaklanan kısıtlamalara sahiptir.” dedi.

Ayrıca, Türk hükümeti yanlısı bir düşünce kuruluşu olan SETA’nın siyasi, ekonomik ve sosyal araştırmalar alanındaki analisti Murat Aslan’a göre, “İran’daki iç gelişmeler de Türkiye’nin Tahran’a yönelik diplomatik çabalarının itici gücüdür. İran, kendi belirlediği şartlar temelinde Batı ile iletişim kurabileceği yeni bir vizyon oluşturmaya çalışıyor. Bu bağlamda Türkiye yardımcı olabilir. Bu nedenle Ankara, potansiyel bir ortak mutabakata ulaşmanın şartlarını öğrenmek için İran ile görüşüyor veya iletişim kuruyor.”

Bu medya kuruluşuna göre, Türkiye ile İran arasındaki ilişkilerin ısınması İsrail’in hoşuna gitmiyor; İsrail bakanları Türkiye’yi İsrail’e karşı en büyük tehdit olarak nitelendirmişti! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Filistin İslami Direnişi’ne (Hamas) verdiği güçlü destek nedeniyle Tel Aviv ile Ankara arasındaki gerilim artıyor.