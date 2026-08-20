Çin’den ABD’nin İran’a yönelik yeni yaptırım kararına tepki

Çin, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik ekonomik baskıyı artırma açıklamasına tepki gösterdi.

Al Mayadeen’in haberine göre, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ABD’nin İran’a yönelik yaptırımları ağırlaştırma kararına ilişkin yaptığı açıklamada, “Yaptırımların ve baskının artırılması sorunun çözümüne yardımcı olmayacaktır.” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, bugün yaptığı son açıklamada, İran’a karşı “şimdiye kadar hiçbir ülkeye uygulanmamış en yıkıcı ekonomik operasyonu” başlatacağını ileri sürdü.

Trump, İran’a yönelik yeni girişimin “benzeri görülmemiş bir ekonomik savaş ve tecrit” olacağını savundu.

ABD Başkanı ayrıca askeri operasyon ve İran’a yönelik deniz ablukasından sonuç alınamamasını gerekçelendirmek amacıyla, söz konusu adımların İran’ın hareket kabiliyetini felç edeceğini ve ülkenin dünya genelinde “terörizmi yayma kapasitesini” ortadan kaldıracağını iddia etti.

Çin ise Washington’ın İran’a yönelik baskı politikasını artırmasının, mevcut sorunların çözümüne katkı sağlamayacağı mesajını verdi.