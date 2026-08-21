Rus diplomat Ulyanov: ABD, baskı politikasıyla İran’a yönelik hedeflerine ulaşamaz

Rusya’nın Viyana’daki uluslararası kuruluşlar nezdindeki Daimi Temsilcisi Mihail Ulyanov, ABD’nin baskı politikası uygulayarak İran’a yönelik hedeflerine ulaşamayacağını söyledi.

Ulyanov, İran’ın onlarca yıldır ABD yaptırımları altında olduğunu belirterek, Tahran’ın Donald Trump’ın ilk başkanlık döneminde uygulanan “maksimum baskı” politikasına karşı direnme kapasitesini ortaya koyduğunu ifade etti.

Rus diplomat, “Olumlu sonuçlara ancak samimi diplomasi yoluyla ulaşılabilir. ABD bunu ne kadar erken anlarsa o kadar iyi olur.” dedi.

ABD Hazine Bakanlığı ise dün, İran İslam Devrim Muhafızları Ordusu ve Hizbullah ile bağlantılı kişi ve kuruluşlara yönelik yeni yaptırımlar uygulanacağını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump da İran’a yönelik son açıklamasında, şimdiye kadar herhangi bir ülkeye uygulanmadığını öne sürdüğü “yıkıcı” bir ekonomik operasyon başlattığını iddia etti.