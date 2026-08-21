Galibaf, Kerbela’da şehit Devrim Lideri’nin 40. gün anma törenine katıldı

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, beraberindeki İran parlamento heyetiyle birlikte Kerbela’da şehit Devrim Lideri’nin naaşının defnedilmesinin 40. günü dolayısıyla düzenlenen anma törenine katıldı.

Galibaf, beraberindeki heyetle birlikte Kerbela’daki İmam Hasan Askeri (a.s.) Camii’nde gerçekleştirilen 40. gün anma merasimine katılmasının ardından, Hz.İmam Hüseyin’in (a.s.) türbesini ziyaret etti.

Galibaf ayrıca Kerbela’da Ayetullah Seyyid Ali Sistani’nin temsilcisi Şeyh Mehdi Kerbelai ile bir araya geldi.

İmam Hüseyin’in (a.s.) türbesini ziyaretinin ardından çok sayıda ziyaretçi, “Kahrolsun Amerika”, “Kahrolsun İsrail”, “Lebbeyk ya Humeyni”, “Lebbeyk ya Hamaney” ve “Ali’nin eli seninle olsun” sloganları atarak duygularını ifade etti ve Meclis Başkanı Galibaf’ı bu sloganlarla uğurladı.