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20 Ağu 2026 15:09

Galibaf, Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı ve Ulusal Güvenlik Danışmanı ile görüştü

Galibaf, Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı ve Ulusal Güvenlik Danışmanı ile görüştü

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Irak’a gerçekleştirdiği ziyaretin ikinci gününde Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan ve Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım el-Ubeydi ile ayrı ayrı görüştü. 

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ve beraberindeki İran Parlamento Heyeti, Irak ziyaretinin ikinci günündeki temaslarına başladı.

Galibaf, Perşembe sabahı gerçekleştirdiği ilk program kapsamında Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan ile bir araya gelerek görüştü.

Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler ve iş birliğinin geliştirilmesine yönelik konular ele alındı.

Galibaf daha sonra Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım el-Ubeydi ile bir görüşme gerçekleştirdi. 

Galibaf, Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı ve Ulusal Güvenlik Danışmanı ile görüştü

Görüşmede taraflar, siyasi ve güvenlik alanlarında iş birliğinin geliştirilmesi ve bölgedeki son gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

İran Meclis Başkanı’na Irak ziyaretinde İran-Irak Parlamento Dostluk Grubu Başkanı Muhammed Taki Nakdali, Grup Başkan Yardımcısı Mehdi Fellah, Grup üyesi Şahin Cihangiri ve Meclis Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu üyesi Sara Fellahi eşlik ediyor.

News ID 1938033

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