Galibaf: İran ve Irak halkları, kaderlerini Batılı devletlerin başkentlerinde yazdırmadı

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, dün (Perşembe) Kerbela’da şehit Devrim Lideri’nin naaşının defnedilmesinin 40. günü dolayısıyla düzenlenen anma törenine katıldı.

Galibaf, konuşmasında, “Irak halkı, şehit Devrim Lideri’nin tarihi cenaze töreninde kardeşlik görevini eksiksiz yerine getirdi ve dünyayı hayrete düşürdü. Burada, kahraman Irak halkına teşekkür etmek için bulunuyorum.” dedi.

İki ülke arasındaki ilişkilere de değinen Galibaf, “Herkes şunu bilmelidir ki düşmanların iki ülkeyi birbirinden uzaklaştırmak için attığı her adımın karşılığında biz birbirimize iki adım daha yaklaştık.” ifadelerini kullandı.

Galibaf ayrıca, tarihin iki halk hakkında şunları yazacağını belirterek, “Biz, başkalarının anlatılarının dipnotu olmayı kabul etmeyen iki halktık. Kaderimizi Batılı devletlerin başkentlerinde yazdırmadık.” dedi.