Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, yıllık değerlendirme toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Güler, “Aile Yılı” kapsamında zorunlu askerlik sisteminde bazı değişiklikler üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

Güler "İran, PKK'ya operasyon yaparak ağır zayiat verdirdi"dedi.

Güler İran'ın PKK'ya karşı mücadelesini şöyle açıkladı:

Özellikle İsrail-İran savaşı esnasında İran’daki PJAK’lı teröristler, bu savaşı İran’ın kaybedeceğini ve hatta İran’da yönetimin değişeceğini düşünüyorlardı. Bu minvalde açıklamalar yaptılar ve gerçek yüzleri bir günde ortaya çıktı. İsrail-İran arasındaki çatışma istedikleri şekilde sonuçlanmadı ve İran PJAK’a operasyon yaparak ağır zayiat verdirdi.

Terör örgütü PKK, silah bırakma açıklamasının ardından Irak’ın kuzeyinden birçok terörist ve silah-mühimmatı İran’a aktarmaya çalıştı. Biz bunları her gün İran’a bildirdik. Onlar da fırsat buldukça operasyonlar icra ediyorlar. İran da bu vesileyle terör örgütü PJAK’ın gerçek yüzünü daha iyi görmüş oldu.