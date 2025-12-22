  1. Dünya
22 Ara 2025 13:15

ABD Ermenistan Büyükelçisini geri çağırıyor

 Associated Press (AP) haber ajansına göre, ABD hükümeti Ermenistan Büyükelçisini geri çağırıyor.

Associated Press (AP) haber ajansına göre, ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, dünyanın yaklaşık 30 ülkesinde görev yapan büyükelçiler ve üst düzey diplomatların geri çağrılması yönünde karar aldı.

Geri çağrılacak isimler arasında, ABD’nin Ermenistan Büyükelçisi Kristina Kvien de bulunuyor. 

ABD’nin Ermenistan Büyükelçisi Kristina Kvien, 16 Şubat 2023’te Erivan'daki görevine başlamıştı. Kvien, Ermenistan’daki 10’uncu ABD büyükelçisi konumunda bulunuyor. Ermenistan’a atanmasından önce, 2020–2022 yılları arasında Ukrayna’da ABD Maslahatgüzarı olarak görev yapmıştı.

