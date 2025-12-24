Trump ve Netanyahu Türkiye'yi görüşecek

ABD, Gazze’deki ateşkesi kalıcı kılacak uluslararası güce Türkiye’nin katılımı için bir yol arayışındayken, İsrail Ankara’nın askeri ya da sivil varlığına karşı çıkıyor. Siyonist medyasına göre, yaklaşan Trump-Netanyahu görüşmesinde Türkiye’nin Gazze’deki olası konumu ele alınacak.

İsrail’den üst düzey bir siyasi kaynak, Kanal 14’e yaptığı açıklamada, Tel Aviv yönetiminin, Türkiye’nin Gazze’deki uluslararası güce askeri veya sivil bir kapasiteyle katılımını reddettiğini net bir şekilde belirtti.

Gelen raporlar, perde arkasında Amerikalı yetkililerin, Ankara’nın sembolik veya dolaylı yollarla sürece dahil olabilmesi için bir formül bulmaya çalıştığını gösteriyor. Bu potansiyel anlaşma, sınırlı sayıda Türk askeri konuşlandırmasını, sivil bir varlığı veya Türkiye’nin ülkede ikamet eden bazı üst düzey Hamas yetkilileri ile Filistinli aktivistleri sınır dışı etmesini içeren bir düzenlemeyi içerebilir.