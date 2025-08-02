İran ve Japonya küresel silahsızlanma hareketinin öncüleri olmalı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi’nin ABD’nin Hiroşima ve Nagazaki’ye atom bombası atmasının 78. yıldönümü için kaleme aldığı makale Japonya’nın The Asahi Shimbun gazetesinde yayınlandı.

Erakçi, ''Japonya ve İran, nükleer, kimyasal ve biyolojik silahlar da dahil olmak üzere tüm kitle imha silahlarını tamamen ortadan kaldırmak için küresel bir harekete öncülük etmelidir.’’ dedi.

Kimyasal silah saldırısının mağduru olan İran’ın ABD’nin atom bombası saldırısından etkilenen Japonya ile dayanışma içinde olduğunu belirten Erakçi, 6 ve 9 Ağustos 1945'te Japonya'nın Hiroşima ve Nagazaki kentlerine yapılan saldırıları "atom silahlarının yıkıcı gücünün kanıtı" olarak nitelendirdi.

Erakçi, ABD’nin İran’daki Natanz, İsfahan ve Fordo nükleer tesislerine saldırı düzenlediğine dikkat çekerek, bu saldırının uluslararası toplumun birçok ülkesi tarafından kınandığını söyledi.

Trump’ın İran'a yönelik saldırıyı Hiroşima ve Nagazaki'ye benzetmesini eleştiren Bakan Erakçi, ‘’Trump'ın açıklaması tarihi bir hatadan ziyade aslında bir hakarettir.’’ dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Lahey'deki NATO zirvesinde yaptığı sert açıklamalarda, ABD'nin İran'daki nükleer tesislere yönelik hava saldırılarını, II. Dünya Savaşı sırasında Hiroşima ve Nagazaki'ye atılan atom bombalarına benzetmişti.

Daha önce Trump, İran’ın 3 nükleer tesisinin tamamen yok edildiğini iddia etmişti.

ABD bombardıman uçakları 22 Haziran'da İran'ın üç kritik nükleer tesisine saldırı düzenlemişti.

Saldırıya tepki gösteren İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, X hesabından yaptığı açıklamada, ABD’nin “BM Güvenlik Konseyi’nin daimi üyesi olarak Birleşmiş Milletler (BM) Anlaşması, uluslararası hukuk ve Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması’nı (NPT) ağır bir şekilde ihlal ettiğini” belirtmişti.