İran ve Pakistan arasında liman ve deniz işbirliği artıyor

İran'ın İslamabad Büyükelçisi Rıza Emiri Mukaddam ve Pakistan Denizcilik Bakanı Muhammed Cuneyd Anvar bir araya geldi.

Pakistan Denizcilik Bakanı bu görüşmede, iki ülke limanları arasındaki işbirliğini geliştirme ve deniz bağlantısı kurarak halkın geçişlerini ve ticari faaliyetleri kolaylaştırma konusunda Pakistan’ın hazır olduğunu belirtti.

Pakistanlı bakan, Siyonist rejimin saldırganlığı sırasında İran’a destek konusunda Pakistan hükümeti ve halkının prensipli tutumuna dikkat çekerek, Tahran’a bir ziyarette bulunmaya ve İranlı mevkidaşını Islamabad’da ağırlamaya hazır olduklarını ifade etti.

Bakan, Pakistan’ın İran ile deniz taşımacılığı hattı kurmak için deniz taşımacılığı şirketlerine faaliyet izni verdiğini ve bu girişimin ilerletilmesinde İranlı şirketlerin katılımını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

İran Büyükelçisi de bu görüşmede yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki deniz taşımacılığı bağlantısının, İran ve Pakistan ilişkilerine yeni bir ivme kazandırabileceğini belirtti.

Büyükelçi ayrıca, İsrail rejimi tarafından dayatılan 12 günlük savaş sırasında Pakistan hükümeti ve halkının İran’a verdiği destek için teşekkürlerini iletti.

Emiri Mukaddam, “Biz iki kardeş ve komşu ülkeyiz. Ortak yönlerimiz benzersiz ve eşsizdir. İkili ilişkilerimiz her zaman iyi olmuştur ve son yıllarda önemli bir sıçrama kaydetmiştir. Bu nedenle İran, her alanda Pakistan ile işbirliğini genişletmeye ciddi şekilde niyetlidir” dedi.

Büyükelçi, İran ve Pakistan liderlerinin ilişkileri güçlendirmek konusunda kararlı olduklarını vurgulayarak, taşımacılığın her türlü ticaret ve ekonomik ilişki için temel unsur olduğunu belirtti.

İran’ın İslamabad Büyükelçisi, İran’ın kara ve deniz komşularıyla yüksek düzeyde ticari ilişkileri olduğuna işaret ederek, Pakistan’ın İran’ın beşinci ticari ortağı olduğunu ve kara ve deniz koridorları ile potansiyelden yararlanması halinde ikinci veya üçüncü sıraya yükselme imkânı bulabileceğini söyledi.

Büyükelçi, özellikle Tahran-İslamabad arasında doğrudan uçuşların artırılması ve iki ülkenin Eko yük treni hattını başlatma çabalarından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Tahran’daki 22. Ortak Ekonomik Komisyon toplantısında alınan son anlaşmalar doğrultusunda deniz taşımacılığı işbirliğinin de geliştirilmesi için uygun ortamın oluştuğunu vurguladı.

Emiri Mukaddam, İran ve Pakistan’ın taşımacılık alanındaki potansiyelinin son derece kârlı olduğunu belirterek, İran’ın deniz yolları, Doğu-Batı ve Kuzey-Güney koridorları dikkate alındığında, taşımacılık girişimlerinin hayata geçirilmesiyle Pakistan’ın Orta Asya ve Avrupa’ya, İran’ın ise Çin ve Doğu Asya’ya erişim sağlayacağını ifade etti.

Büyükelçi ayrıca iki ülke arasındaki sınır ticaretinin akışkanlığını sağlamak için Pakistan Gelir İdaresi (FBR) ile gümrükler arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi gerektiğine de dikkat çekti.