Erakçi ve Pakistanlı mevkidaşı arasında telefon görüşmesi

Pakistan Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede iki taraf, çeşitli alanlardaki ikili işbirliği konularını ele aldı ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Taraflar, ticaret, ulaşım ve halklar arası ilişkiler alanlarında işbirliğini daha da güçlendirme konusundaki taahhütlerini yeniden teyit ederek, bölgesel barış ve kalkınma için yakın işbirliği yapma kararlılıklarını vurguladılar.

