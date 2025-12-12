İran ve Pakistan dışişleri bakanları Türkmenistan’da görüştü

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi ve Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, Aşkabat’ta düzenlenen “Uluslararası Barış ve Güven Forumu” kapsamında bir araya gelerek görüşmelerde bulundu.

Görüşmenin ardından Pakistan Dışişleri Bakanı İshak Dar, sosyal medya hesabı X üzerinden paylaştığı mesajda, “Aşkabat’taki ‘Uluslararası Barış ve Güven Forumu’ kapsamında İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi ile yapıcı bir görüşme gerçekleştirdim” ifadelerini kullandı.

Görüşmede ikili işbirliği ve bölgesel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunduklarını belirten İshak Dar ayrıca, ticaret, bağlantılar ve halklar arası ilişkiler alanında iş birliğini daha da derinleştirme konusunda mutabık kaldıklarını ve bölgenin barış, istikrar ve refahı için işbirliğine bağlılıklarını vurguladıklarını aktardı.