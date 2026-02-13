Şemhani’den ABD'ye uyarı: Yanıtımız yıkıcı olacak

İran Savunma Konseyi Sekreteri Ali Şemhani, Katar’ın El Cezire televizyonuna verdiği röportajda gündemdeki konuları değerlendirdi.

Şemhani, İran’ın savunma doktrininde yer alan füze programının ülkenin kırmızı çizgisini oluşturduğunu ve müzakere konusu olamayacağını vurguladı.

Siyonist İsrail rejiminin ABD’nin doğrudan desteği olmaksızın hiçbir askeri adım atamayacağını belirten Şemhani, “İran’a karşı gerçekleştirilecek herhangi bir maceracı girişime kararlı, yıkıcı ve orantılı bir yanıt verilecektir. Silahlı kuvvetlerimizin hazırlık seviyesi en yüksek düzeydedir. Her türlü yanlış hesaplamanın bedeli ağır olacaktır.” dedi.

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamaney'in Danışmanı Şemhani, “Bölgesel istikrar ve güvenliği olumsuz yönde etkileyecek girişimlerden kaçınmak, tüm taraflar için akılcı yoldur.” değerlendirmesinde bulundu.

ABD ile müzakere konusuna da değinen Şemhani, aşırı taleplerden uzak olan gerçekçi bir müzakerenin “olumlu seyir izleyebileceğini ve tüm tarafların yararına sonuçlar doğurabileceğini” kaydetti.

Bölgesel diplomatik girişimlerin gerginliği azaltmak ve siyasi çözüm seçeneklerini güçlendirmek amacı taşıdığını belirten Şemhani, mevcut güvenlik ortamının son derece karmaşık hâle geldiğine ve bu durumun özel bir bölgesel koordinasyon mekanizması gerektirdiğine dikkat çekti.