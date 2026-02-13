Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov Erakçi'yi tebrik etti

Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov İslam Devrimi'nin 47'nci yıl dönümü vesilesiyle İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi’ye tebrik mesajı gönderdi.

Bakan Bayramov mesajında, Azerbaycan ile İran arasındaki tarihi derinliklere dayanan dostluk bağları ve ortak kültürel değerlerin, iki ülke ilişkilerinin en sağlam temelini oluşturduğunu vurguladı.

Bayramov, karşılıklı saygı ve güven ilkeleri üzerinde yükselen ikili ve çok taraflı iş birliğinin, halkların refahını artırmakla kalmayıp bölgesel kalkınma ve istikrara da katkı sağladığını ifade etti.

İki ülke arasındaki ekonomi, ticaret, ulaştırma, enerji ve transit alanlarında süren ortak çalışmaların memnuniyet verici düzeyde ilerlediğine değinen Bayramov, Erakçi’nin Bakü’ye gerçekleştirdiği son ziyareti, iyi komşuluk ve karşılıklı güven ilkelerinin güçlenmesi bakımından önemli bir dönüm noktası olarak nitelendirdi.

Bakan Erakçi’ye sağlık ve diplomatik çalışmalarında başarı dileklerini ileten Bayramov, İran halkına barış, refah ve huzur diledi.