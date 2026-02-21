İran'lı komutan MILAN 2026’da önemli temaslarda bulundu

İran Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Tümamiral Şehram İrani, MILAN 2026 Uluslararası Deniz Tatbikatı kapsamında Hindistan’ın Vişakhapatnam Limanı’nda, farklı ülkelerin üst düzey deniz kuvvetleri komutanlarıyla bir araya geldi.

İran Ordusu Halkla İlişkiler Birimi tarafından yapılan açıklamaya göre, Tümamiral İrani; Myanmar Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Htein Win, Rusya Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Aleksandr Alekseyeviç Moyseyev ve Suudi Arabistan Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Muhammed bin Abdurrahman bin Hamed el-Gharibi ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmelerde, denizcilik alanında ikili ve çok taraflı iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik yollar ele alındı.

Taraflar, denizlerin ekonomik kalkınma ve kalıcı güvenlik açısından stratejik önemine vurgu yaparak; deniz kuvvetleri arasında profesyonel etkileşimin artırılması, eğitim heyetlerinin karşılıklı değişimi, ortak tatbikatların icrası ve teknik ile operasyonel kapasitenin karşılıklı olarak değerlendirilmesi konularında mutabık kaldı.

Görüşmelerde ayrıca deniz haydutluğu ile mücadele, deniz ulaşım hatlarının güvenliğinin sağlanması, denizde arama-kurtarma faaliyetleri ve deniz krizlerinin yönetimi gibi başlıklar da gündeme geldi.

MILAN 2026 Tatbikatı, dünyanın farklı ülkelerinden savaş gemileri, deniz unsurları ve askerî heyetlerin katılımıyla düzenlenirken; deniz iş birliğinin güçlendirilmesi, ortak operasyonlarda koordinasyonun artırılması ve denizler ile uluslararası su yollarının güvenliğinin geliştirilmesini hedefleyen en önemli çok taraflı denizcilik etkinliklerinden biri olarak değerlendiriliyor.