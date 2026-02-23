İran'ın devrimci Afrika ülkeleriyle ilişkileri genişletiliyor

İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Aziz Nasirzade, Burkina Faso Savunma Bakanı General Célestin Simporé ile yaptığı görüşmede, Burkina Faso hükümetinin İran’a yönelik İsrail rejiminin hain eylemini kınama konusundaki tutumunu takdir etti.

Tuğgeneral Nasirzad, Afrika kıtasının ve özellikle bu kıtadaki bağımsız ülkelerin İran’ın dış ve savunma politikasındaki önemine değinerek, Batı Afrika bölgesindeki bağımsız ve devrimci ülkelerle, özellikle Burkina Faso ile ilişkilerin geliştirilmesi konusunda ilkeli bir politika izlenmesi gerektiğini vurguladı.

Savunma Bakanı ayrıca, Burkina Faso’nun egemenliğini ve bağımsızlığını zedelemeyi amaçlayan Batılı ülkelerin komplo girişimlerinin devam ettiğine işaret ederek, İran İslam Cumhuriyeti’nin bağımsız ülkeleri desteklediğini belirtti.

Görüşmede, Burkina Faso Savunma Bakanı General Célestin Simporé, İran halkına taziye dileklerini iletip 12 Günlük Savaş’taki şehitlere saygı göstererek, İran halkının direnişini övdü ve “İran halkının kimliğini ve bağımsızlığını savunmasını ve tüm emperyalist tahakkümlere karşı bunu korumasını takdir ediyoruz” dedi.

Simporé ayrıca, “Eğer ülkeler arasındaki tahakküm ilişkileri kırılır ve adalet ile barışa daha fazla alan tanınırsa, dünya tam anlamıyla barış içinde olabilir” ifadelerini kullandı.