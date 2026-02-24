İnsanları Allah'a yakınlarştıran Ramazan ayının 6. günü duası

Müslümanlar, Ramazan ayının 6. gününde Allah’tan bu günde gazabına vesile olacak şeylerden uzaklaştırılmasını istemektedir.

Latince:

“Allahumme la tehzulnî fîhi li-tearruzi ma’siyetik, velâ tazribnî bi-siyâti negimetik, ve zehzihnî fîhi min mûcibâti sehatike, bi-mennike ve eyâdîke, ya muntehâ rağbet’ir-râğibîn.”

Anlamı

Allah’ım! Sana karşı işlediğim günahtan ötürü bu günde beni yalnız bırakma; azap kırbacınla beni cezalandırma; bu günde gazabına vesile olacak şeylerden beni uzaklaştır; -sonsuz- lütfün ve nimetlerin hakkına, ey şevkli insanların en büyük arzusu!