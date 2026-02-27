  1. Siyaset
27 Şub 2026 09:25

İran’dan Afganistan ve Pakistan'a çağrı: Sorunları diyalogla çözün

İran’dan Afganistan ve Pakistan'a çağrı: Sorunları diyalogla çözün

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Afganistan ve Pakistan arasında yaşanan gerilimle ilgili açıklamada bulundu.

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi,  X sosyal medya platformundaki hesabında, Afganistan ve Pakistan arasında yaşanan gerilimle ilgili açıklamada bulundu.

Erakçi’nin yaptığı paylaşımda, “Mübarek Ramazan ayında iki ülke mevcut sorunları iyi komşuluk çerçevesinde ve diyalog yoluyla çözmelidir.

İran İslam Cumhuriyeti, diyaloğun kolaylaştırılması ve iki ülke arasındaki anlayış ve işbirliğinin güçlendirilmesi konusunda her türlü yardımı sağlamaya hazırdır” ifadelerine yer verildi.

Afganistan ve Pakistan’ın iki ülkenin sınırı olarak kabul edilen Durand Hattı boyunca meydana gelen çatışmalar beraberinde savaşı getirmişti.
 

News ID 1934754

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler