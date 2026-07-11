BAE, İran'a yönelik saldırıya verdiği destekten dolayı hesap vermeli

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Ticaret Bakanlığı'nın yayımladığı yeni bir belgeye dikkat çekti.

Garibabadi, söz konusu belgede ABD'nin, İran'a yönelik askeri saldırıya verdiği destek nedeniyle Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ihracat statüsünü yükselttiğinin ve ihracat kontrol düzenlemelerini kolaylaştırdığının ifade edildiğini belirtti.

İranlı yetkili, bunun Washington açısından "resmî bir itiraf", Abu Dabi açısından ise "utanç verici bir belge" niteliği taşıdığını savunarak, belgenin uluslararası sorumluluk ve hukuki sonuçlar doğurduğunu ifade etti.

Garibabadi, paylaşımını "BAE hesap vermelidir." ifadeleriyle tamamladı.