Galibaf: ABD ile ancak savaşa hazır olanlar müzakere edebilir

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Meşhed'de Endonezya Halk Meclisi Başkanı Ahmad Muzani ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Galibaf, Endonezya hükümeti, meclisi ve halkının İran'a taziye mesajları ile dayanışmasından dolayı teşekkür ederek, Endonezya halkını "anti-emperyalist duruşu ve İsrail'e karşı mücadelesiyle tanıdıklarını" söyledi.

İran'ın hiçbir zaman savaş istemediğini ifade eden Galibaf, Kur'an'ın kendilerine zulme karşı direnme sorumluluğu yüklediğini savunarak, İran halkının baskı karşısında teslim olmayacağını dile getirdi.

Galibaf, ABD, İsrail ve NATO'nun son çatışmalardan önce İran'ı kısa sürede teslim alabileceklerini düşündüklerini ancak hedeflerine ulaşamadıklarını öne sürdü.

ABD'ye güvenmediklerini vurgulayan Galibaf, "Müzakereler sırasında ABD Başkan Yardımcısı'na kendilerine güvenmediğimizi açıkça söyledim. Bana göre ABD ile ancak savaşa hazır olanlar müzakere edebilir." ifadelerini kullandı.

İranlı yetkili, ülkesinin savunma hazırlıklarından vazgeçmeyeceğini belirterek, Washington'ın mutabakatı ihlal etmesi halinde İran'ın kapsamlı şekilde karşılık vermeye hazır olduğunu söyledi.

Galibaf ayrıca, İran ile Endonezya arasındaki ekonomik, siyasi ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi ile parlamentolar arası iş birliğinin güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

Endonezya Halk Meclisi Başkanı Ahmad Muzani ise şehit lider nedeniyle İran halkına taziyelerini ileterek, Endonezya halkının yaşanan acıyı İran halkıyla paylaştığını söyledi. Muzani, ülkesinin İran ile ABD arasındaki savaşın sona erdirilmesine yönelik çabaları desteklediğini ve iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesini arzu ettiklerini ifade etti.

Toplantıda bulunan Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono da hükümeti adına İran'a başsağlığı dileklerini ileterek, özellikle ekonomik alanda ikili iş birliğinin artırılmasını desteklediklerini belirtti.