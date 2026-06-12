ABD ile olası anlaşmaya Erakçi'den ilk yorum

Abbas Erakçi’nin, X hesabından yaptığı paylaşımda, “İslamabad Mutabakat Zaptı hiç bu kadar yakın olmamıştı. Son anaya kadar, medya, içeriği hakkında spekülasyona girmekten kaçınmalı.

Sorumlu ve şeffaf yaklaşımımız doğrultusunda, tüm detaylar zamanı geldiğinde kamuoyuyla paylaşılacaktır” ifadeleri kullanıldı.

İran medyası, ABD ile çatışmayı kalıcı olarak sonlandırmayı hedefleyen 14 maddelik anlaşma taslağını dünya kamuoyuna duyurdu.

İran resmi haber ajansı IRNA'nın Dışişleri Bakanlığı Sözcü İsmail Bekayi'ye atıfta bulunduğu habere göre, bir buçuk aylık mesajlaşmanın ardından, İran ile ABD arasında savaşı sona erdirmeye yönelik mutabakat zaptının genel hatları ve metni neredeyse tamamlandı ve İran'daki karar alma organlarının nihai kararını bekliyor.