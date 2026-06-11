İran'dan ABD'ye ateşkes tepkisi

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin gerçekleştirdiği son askeri operasyonların Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesi'ni ve uluslararası hukukun temel ilkelerini açıkça çiğnediği vurgulandı.

ABD’nin saldırılarını kınayan Bakanlık, söz konusu saldırıların devletlerin egemenlik haklarına ve toprak bütünlüğüne saygı ilkesine tamamen aykırı olduğunu belirtti.

Bu saldırıların ardından 8 Nisan tarihinde ilan edilen mevcut ateşkesin pratikte hiçbir anlamının ve işlevinin kalmadığı ifade edildiği açıklamada, Washington'ın bu saldırıları düzenlerken bazı bölge ülkelerinin topraklarını kullanmayı sürdürdüğü kaydedildi.

İran’a yönelik güvenlik tehditlerini ortadan kaldırma konusunda kararlı olunduğu aktarılan açıklamada, İran’ın uğradığı saldırıların kaynağına karşı meşru müdafaa hakkını saklı tuttuğu ve bu hakkı kullanacağı vurgulandı.

Açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) ve BM Genel Sekreteri, küresel barış ile güvenliğin korunmasına yönelik yasal sorumluluklarını ivedilikle yerine getirmeye davet edildi.