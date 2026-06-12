İran'dan anlaşma iddialarına yalanlama

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran devlet televizyonuna verdiği röportajda, gündemdeki konuları değerlendirdi.

İran-ABD müzakere süreci

Washington ile yürütülen müzakerelere ilişkin kamuoyuna yansıyan "anlaşma sağlandı" iddialarını yalanladı.

Bekayi, Tahran'ın henüz nihai bir karar vermediğini belirterek, dolaşımdaki bilgilerin büyük ölçüde spekülasyon niteliğinde olduğunu ifade etti.

Mutabakat zaptı taslağının teknik açıdan büyük oranda tamamlandığını doğrulayan Bekayi, müzakere sürecinin önündeki en büyük engelin ABD rejiminin çelişkili açıklamaları ve sürekli değişen pozisyonları olduğunu belirtti.

Tahran'ın karar alma mekanizmasının şeffaf olduğuna dikkat çeken Sözcü Bekayi, anlaşmanın tüm ayrıntılarının ilgili makamlar tarafından titizlikle incelenmesi gerektiğini ve nihai onayın bu süreç sonunda verileceğini açıkladı.

Katar ve Pakistan'ın müzakere sürecinde aktif arabuluculuk rolü üstlendiğini hatırlatan Bekayi, İran'ın kırmızı çizgileri ve müzakere edilemez ulusal ilkeleri konusunda hiçbir taviz verilmeyeceğini yineledi.

"İran gari adım atmayacak"

ABD tarafının son günlerde baskı ve tehdit diliyle Tahran'ı etkilemeye çalıştığını ifade eden Bekayi, İran'ın bu tür girişimlere boyun eğmeyeceğini ve geri adım atmayacağını vurguladı.

Hürmüz Boğazı’ndaki gerilim

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Hürmüz Boğazı’ndaki son duruma ilişkin yaptığı açıklamada, ABD’nin saldırılarının ardından bölgedeki seyrüsefer güvenliğinin ciddi şekilde tehlikeye girdiğini duyurdu.

Bekayi, İran Silahlı Kuvvetleri’nin bölgedeki güvenliği sağlamak adına sorumlu bir tutum sergilediğini belirterek, “Ancak ABD’nin özellikle son üç gecedir gerçekleştirdiği provokatif eylemler, bölgeyi emsalsiz bir şekilde güvensiz hale getirdi” dedi.

“Boğaz, tüm gemilere kapatılmıştır”

ABD’nin eylemlerinin yarattığı güvenlik riski nedeniyle İran Genelkurmay Başkanlığı’nın yeni bir karar aldığını ifade eden Bekayi şunları kaydetti:

“Mevcut durum göz önüne alındığında, Hürmüz Boğazı’ndan güvenli bir geçişin mümkün olmadığı değerlendirilmiştir. Bu doğrultuda Hürmüz Boğazı, tüm gemilerin geçişine kapatılmıştır. Bu kararın tek nedeni, ABD’nin son günlerde ülkemizin güneyindeki tesislere yönelik gerçekleştirdiği yasa dışı ve saldırgan eylemlerdir.”

ABD’nin bölgedeki seyrüsefer ve serbest deniz ticaretini hedef aldığını kaydeden İranlı yetkili, ticari gemilere yönelik saldırılara da değindi. Bekayi, “ABD güçleri, ticari gemilere de ölümcül saldırılar düzenlemiştir. Örnek vermek gerekirse, üç Hint gemisi hasar görmüş ve bazı Hint denizciler hayatını kaybetmiştir. Bu durum, ABD’nin uluslararası deniz hukukunu ve serbest ticareti doğrudan tehdit ettiğinin kanıtıdır.

Hürmüz Boğazı'ndaki bu durum, son iki üç gündür ABD'nin eylemleri sonucunda ortaya çıktı ve ülkemizin silahlı kuvvetleri tarafından gemilerin dikkatli olması gerektiği konusunda gerekli uyarılar yapıldı, çünkü bu koşullar altında güvenliği sağlamak mümkün olmayacak" diye konuştu.