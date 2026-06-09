İran'ın İsrail'e füze saldırısı bölgesel dengeleri nasıl etkiler?

İran'ın, Siyonist rejimin Dahiye bölgesine yönelik saldırganlığına tepki olarak işgal altındaki topraklara düzenlediği füzeli operasyon, sınırlı bir askeri tepkinin ötesinde değerlendirilmelidir. Bu eylem, hem Tel Aviv'e, hem Washington'a hem de tüm Batı Asya bölgesine gönderilen çok katmanlı stratejik bir mesaj niteliği taşımaktaydı. Siyonist rejim ve bazı Amerikan çevrelerinin, 40 günlük savaşın ardından İran'ın caydırıcılık gücünün zayıfladığına dair bir imaj çizmeye çalıştığı bir dönemde, Tahran'ın füzeli yanıtı, bu hedefin gerçekleşmediğini, aksine İran İslam Cumhuriyeti'nin bölgenin güvenlik denklemlerinde belirleyici bir güce sahip olmaya devam ettiğini gösterdi.

Bu saldırının en önemli mesajı, son savaşın İran'ın iradesini ve yanıt verme yeteneğini zayıflatamamış olmasıydı. Tel Aviv'in savaşa girme konusundaki temel hedeflerinden biri, İran'ın askeri, ekonomik ve siyasi baskılara maruz kaldıktan sonra doğrudan ve etkili bir şekilde tepki gösteremeyeceği algısını yaratmaktı. Ancak, işgal altındaki topraklara yönelik geniş çaplı füze atışları, İran'ın füze altyapısının hala aktif, yetenekli ve operasyona hazır olduğunu ortaya koydu.

Aslında Tahran'ın yanıtı, İsrail'in stratejik hesapları açısından net bir başarısızlık olarak kabul edilmelidir. Tel Aviv, son savaşın İran'ın askeri gücünü tüketmesine yol açacağını umuyordu, ancak son gelişmeler, İran'ın füze kapasitesinin korunmakla kalmayıp, aynı zamanda Tahran’ın hızlı karar alma ve stratejik düzeyde operasyon yürütme kabiliyetinin de devam ettiğini gösterdi. Bu durum, Siyonist rejim açısından önemlidir, çünkü gelecekteki herhangi bir güvenlik ve askeri planlar ve siyasi hayaller yerine, İran'ın gücü gerçeği temelinde kurulmalıdır.

Füze saldırının ikinci mesajı, Direniş Ekseni konusuyla ilgilidir. İsrail'in Beyrut'un Dahiye bölgesine yönelik saldırısı, aslında Hizbullah'ın en önemli siyasi ve sosyal merkezlerinden birine yapılmış bir saldırıydı. İran'ın yanıtı, Tahran'ın hem Lübnan'ın güvenliği ile istikrarını hem de Hizbullah'ın konumunu hâlâ kendi caydırıcılık denklemlerinin bir parçası olarak gördüğünü gösterdi. Bu durum, Batı ve İsrail medyasının kara propagandalarının aksine İran ve Hizbullah arasındaki stratejik bağların hâlâ sağlam olduğunu ortaya koymaktadır.

Bu arada, İran'ın füze saldırısının belki de en önemli stratejik kazancı, yeni bir caydırıcılık denkleminin şekillenmesidir. Siyonist rejim yıllardır Lübnan, Suriye, Irak ve hatta İran'a yönelik saldırılarını doğrudan bir bedel ödemeden gerçekleştirmeye çalışıyordu. Ancak Tahran'ın son yanıtı, Dahiye’ye yapılan bir saldırganlığın, işgal altındaki topraklara doğrudan bir yanıtla karşılanabileceği mesajını iletti. Bir başka deyişle, bazı siyonist analistlerin "Beyrut karşısında Hayfa" olarak adlandırdığı şey, yeni bir güvenlik denklemine dönüşmektedir.

Böyle bir denklem, Siyonist rejimin hareket özgürlüğünü ciddi şekilde kısıtlayabilir. Artık Lübnan'a yönelik herhangi bir askeri eylem yalnızca kuzey cephesi çerçevesinde tanımlanmayacak, aksine İran'la daha geniş çaplı bir çatışmaya yol açabilecektir. Bu durum, Tel Aviv'deki karar alma süreçlerinin güvenlik maliyetlerini önemli ölçüde artırmakta ve bu rejimin saldırgan davranışlarının dizginlenmesinde kritik bir rol oynayabilir.

Diğer yandan, İran'ın füze operasyonları ABD için de önemli bir mesaj taşıyordu. Son aylarda Washington, baskı ve askerî tehdit araçlarını kullanarak müzakere sürecinde ve bölgesel dosyalarda daha fazla taviz elde etmeye çalıştı. İran'ın verdiği yanıt, Tahran'ın sert güç kapasitesini diplomatik denklemlerde etkili bir araç olarak kullanmayı sürdürdüğünü gösterdi. Başka bir ifadeyle İran, askerî baskının yalnızca geri adım attırmayacağını, aksine gerilimi ve bölgesel maliyetleri daha da artırabileceği mesajını verdi.

Bir diğer dikkate değer nokta, İran'ın askerî gücünü yeniden inşa etme ve restore etme kapasitesinin sergilenmesidir. Modern çatışmalarda gücün önemli göstergelerinden biri, çatışma sonrası operasyonel yetenekleri hızla yeniden inşa etme yeteneğidir. Son yanıt, İran'ın bu alanda da dikkate değer bir performans sergilediğini ve savaşın üzerinden çok uzun olmayan bir süre içinde füze ve komuta kapasitelerini koruyabildiğini gösterdi. Bu durum, İran'ın düşmanları için ciddi bir uyarıdır; çünkü geniş çaplı çatışmalar yaşansa bile, İran İslam Cumhuriyeti'nin caydırıcılık gücünün tamamen ortadan kaldırılamayacağını veya devre dışı bırakılamayacağını göstermektedir.

Bu saldırı aynı zamanda İsrail'in İran'a karşı askerî stratejisinin sınırlılıklarını da vurguladı. Gazze'de Hamas'a veya Lübnan'da Hizbullah'a karşı geçmişte yaşanan savaş deneyimleri, bazı siyonist çevrelerin İran'a karşı da sürekli baskı, periyodik saldırılar ve yıpratma modelini uygulayabilecekleri yönünde bir yanılsamaya kapılmalarına neden olmuştu. Ancak İran ile diğer bölgesel aktörler arasındaki temel farklılıklar, böyle bir stratejinin etkili olmasını engellemiştir. İran, geniş coğrafi derinliğe, çeşitli askerî kapasitelere ve bağımsız savunma yeteneklerine sahip bir bölgesel güçtür ve bu nedenle İsrail'in önceki modellerini buna uygulamak oldukça sınırlı olacaktır.

Buna ek olarak, İran'ın son füze yanıtı, bölgedeki İran caydırıcılığının güvenilirliğini de artırdı. Bölge ülkeleri son gelişmeleri yakından takip ediyor ve güç dengesi değerlendirmeleri siyasi ve güvenlik davranışlarını doğrudan etkiliyor. İran'ın hızlı ve doğrudan yanıt verme yeteneğinin sergilenmesi, bölgesel aktörlerin hesaplarında İran'ın konumunu güçlendirebilir ve Tahran'ın Batı Asya güvenlik yapısında belirleyici oyunculardan biri olmaya devam ettiğini gösterebilir.

İsrail rejiminin içinde de bu saldırıların önemli sonuçları olacaktır. Siyonist toplum son aylarda çok sayıda güvenlik ve siyasi krizle karşı karşıya kalmıştır. İşgal altındaki topraklara yönelik her başarılı füze saldırısı, genel güvensizlik hissini artırmakta ve savunma sistemlerinin etkinliği ile rejim kararları hakkında ciddi sorular ortaya koymaktadır. İran'ın yanıtı yalnızca askerî bir operasyon değil, aynı zamanda Siyonist rejimin liderleri üzerindeki askerî ve toplumsal baskıları artırıcı bir faktör olarak da kabul edilmektedir.

Sonuç olarak, İran'ın İsrail’e füze operasyonu, bölgedeki caydırıcılık denklemlerinde bir dönüm noktası olarak değerlendirmek gerekir. Bu operasyon, 40 günlük savaşın İran'ın yanıt verme gücünü yok etmediğini, aksine İran İslam Cumhuriyeti'nin düşmanlarına maliyet yükleme yeteneğini koruduğunu gösterdi. Yeni caydırıcılık denklemlerinin oluşumu, İsrail için saldırganlık maliyetlerinin artması, Direniş Ekseni’nin konumunun güçlenmesi, ABD'ye güç mesajı verilmesi ve İran'ın füze kabiliyetinin devamlılığının kanıtlanması, bu operasyonun en önemli sonuçları arasında yer almaktadır; bu sonuçlar, önümüzdeki aylarda ve yıllarda bölgedeki gelişmelerin gidişatını derinden etkileyebilir.

