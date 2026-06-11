İran halkının vatan sevgisi (+video)

İran halkı ateşkese rağmen meydanları boş bırakmıyor. İranlılar her akşam vatan nöbeti için meydanlarda toplanıyor.

İşte ülkenin farklı kentlerinde yapılan mitinglerden video görüntüleri...

Tebriz:

İlam:

Gorgan:

Zahidan:

Kirman: