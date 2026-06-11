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11 Haz 2026 09:33

İran halkının vatan sevgisi (+video)

İran halkının vatan sevgisi (+video)

İran halkı her akşam vatanı savunmak amacıyla meydanlarda toplanıyor.

İran halkı ateşkese rağmen meydanları boş bırakmıyor. İranlılar her akşam vatan nöbeti için meydanlarda toplanıyor.

İşte ülkenin farklı kentlerinde yapılan mitinglerden video görüntüleri...

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News ID 1937019

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