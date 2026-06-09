Erakçi'den Paşinyan’a tebrik mesajı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ı, liderliğini yaptığı partinin parlamento seçimlerindeki başarısı dolayısıyla tebrik etti.

Erakçi mesajında, “Ermenistan Başbakanı Sayın Nikol Paşinyan’a ve partisine seçim zaferi dolayısıyla en içten tebriklerimi sunuyorum. Komşularımız önceliğimizdir.” ifadelerini kullandı.

Bakan Erakçi, Ermenice yayımladığı mesajında ise Ermenistan’da parlamenter seçimlerin başarılı şekilde gerçekleştirilmesini ve Paşinyan liderliğindeki partinin elde ettiği başarıyı kutladığını belirtti.

Erakçi ayrıca, İran ile Ermenistan arasındaki ilişkilerde mevcut olumlu ivmenin sürdürülmesi ve yapıcı iş birliğinin güçlendirilmesi için yeni fırsatların oluşmasından memnuniyet duyduklarını ifade etti.