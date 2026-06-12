İranlı komutan Abdullahi'den Trump'ın tehdidine yanıt

Tümgeneral Abdullahi, ABD’nin bir yandan anlaşma ve müzakere söylemi dillendirirken diğer yandan provokatif eylemlerini sürdürdüğünü belirterek, “ABD’nin söz ve eylemleri arasındaki bu açık çelişki, bölgedeki güvensizliğin temel nedenidir. Bu durum, uluslararası ticaretin ve ülkelerin ekonomisinin, özellikle de Hürmüz Boğazı’nın güvenliğini tehlikeye atmaktadır” dedi.

Tümgeneral Abdullahi, ABD’nin onurlu ve cesur İran halkını ve İran Silahlı Kuvvetleri’nin gücünü doğru şekilde tanımaması nedeniyle kısır bir döngü içinde hareket ettiğini ifade ederek, Washington’un tekrarlanan yalanlarının bunun göstergelerinden biri olduğunu söyledi.

Tümgeneral Abdullahi, “Onlar propaganda ve medya savaşıyla İran’a karşı yaşadıkları aşağılanmayı ve peş peşe aldıkları yenilgileri asla telafi edemez, ya da savaş kışkırtıcılıklarını gizleyemezler” ifadelerini kullandı.

İranlı komutan, “Bir kez daha İran’a yönelik saldırılar düzenlemek isterlerse, önceki saldırılardan çok daha sert bir karşılık alacaklarını hatırlatıyoruz. Savaş ateşi, bölgesel güvensizliğin ötesine geçerek daha geniş ve yaygın bir hâl alacaktır” diyerek ABD’yi uyardı.

Tümgeneral Abdullahi, İran’ın enerji ihracatına yönelik her türlü kısıtlama girişimine karşı "petrol ve doğalgaz ihracatının ya herkes için olacağı ya da hiç kimse için mümkün olmayacağı" ilkesini benimsediklerini vurguladı.