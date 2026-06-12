Yeni Delhi'den Hintli denizcileri katleden ABD'ye protesto notası

AA muhabirine konuşan resmi kaynaklar, Hindistan Dışişleri Bakanlığı'nın bu hafta ikinci kez ABD'li maslahatgüzarı çağırarak Umman açıklarındaki gemilere saldırılara ilişkin protesto notası ilettiğini aktardı.

Yeni Delhi yönetimi bu haftaki ilk protesto notasını, ABD'nin Umman sularında bir ticari gemiye saldırısının ardından vermişti.

"MT Settebello" saldırısında 3 denizci ölmüştü

Hindistan Limanlar, Denizcilik ve Su Yolları Bakanı Sarbananda Sonowal, daha önce yaptığı açıklamada, ABD ordusunun Umman açıklarında vurduğu ve tamamı Hint vatandaşı 24 kişilik mürettebatı bulunan Palau bayraklı "MT Settebello" tankerinde 3 denizcinin öldüğünü bildirmişti.

The Times of India gazetesinin haberinde, Umman Donanması'nın, Hindistan'ın Muskat Büyükelçiliği ile koordineli olarak tankerde kalan 21 kişilik mürettebatı kurtardığı aktarılmıştı.